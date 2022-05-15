Хильберто Рамирес: «Бивол, я иду за тобой и твоим поясом»

Бывший чемпион мира во втором среднем весе и второй номер рейтинга WBA в полутяжелом весе Хильберто Рамирес (44-0) победил первого номера рейтинга Доминика Безеля (32-3) в отборочном поединке по версии WBA в полутяжелом весе. После победы Рамирес бросил вызов чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу (20-0).

«Чувствую, что полутяжелый вес — мой природный вес, — приводит слова Рамиреса DAZN. — Все знают, что я хочу подраться с Биволом. Ему следует перестать бегать от меня и наконец подписать контракт. Я иду за тобой и твоим поясом. Я заслуживаю этого боя. Думаю, что я смогу победить его, потому что я больше, сильнее и умнее».

Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 7 мая в Парадайсе (США).