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Пакиао назвал дату боя против Спенса

04:38
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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао, недавно лишенный титула чемпиона по версии WBA Super в полусреднем весе, объявил о проведении боя против чемпиона WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эррола Спенса. Поединок состоится 21 августа в Лас-Вегасе.

Напомним, Пакиао лишен титула, так как давно не дрался. Последний раз он выходил на ринг в июле 2019 года, когда победил Кита Турмана и стал чемпионом по версии WBA Super.

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