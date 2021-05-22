Пакиао назвал дату боя против Спенса

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао, недавно лишенный титула чемпиона по версии WBA Super в полусреднем весе, объявил о проведении боя против чемпиона WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эррола Спенса. Поединок состоится 21 августа в Лас-Вегасе.

Напомним, Пакиао лишен титула, так как давно не дрался. Последний раз он выходил на ринг в июле 2019 года, когда победил Кита Турмана и стал чемпионом по версии WBA Super.