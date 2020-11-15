Кроуфорд заявил, что хочет провести следующий бой против Пакиао

Американец Теренс Кроуфорд, защитивший титул WBO в полусреднем весе, победив нокаутом британца Келла Брука, рассказал, с кем хочет провести следующий бой.

— Я уже говорил до этого, кого хочу в соперники следующим, — приводит BoxingNews слова Кроуфорда. — Я хочу Пакиао. Я хочу вернуться к этому бою. Он должен был пройти сейчас, но из-за пандемии пришлось поставить поединок на паузу. У нас была площадка, уже почти были деньги. Проблема в том, что нельзя было допускать зрителей, это единственное, чего мы ждали.

На счету 33-летнего Кроуфорда 37 побед в 37 поединках (28 — нокаутом). У 41-летнего Пакиао — 62 победы (39 — нокаутом), 7 поражений и 2 ничьих.