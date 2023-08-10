Кроуфорд разочарован, что Чарло лишили титула WBO и отдали его Цзю

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) заявил, что хотел бы стать абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях, но из-за того, что WBO лишит Джермелла Чарло (35-1) титула и отдаст его Тиму Цзю (23-0), стать им будет практически невозможно.

«Я рассматривал возможность поединка с Джермеллом Чарло, но его только что лишили титула WBO. Так что теперь будет трудно стать абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях, если, конечно, он не вернется и не проведет бой с Тимом Цзю после победы над Канело», — сказал Кроуфорд.

Чарло будет лишен титула WBO, когда выйдет на ринг с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2). Цзю автоматически станет полноправным чемпионом WBO.