Ковалев удивлен реакцией «диванных экспертов» на его поражение от Альвареса

Российский боксер Сергей Ковалев оставил новый пост о своем бое с Саулем Альваресом. Поединок прошел в Лас-Вегасе 2 ноября и закончился победой мексиканца нокаутом в 11-м раунде.

«Я просто в шоке над мнением диванных экспертов, касаемо моего боя против Канело, — написал Ковалев в Instagram. — Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих, что к чему и почем, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта, под названием «Бокс». Благодарю!!! Хочу сказать одно, что все, что я делаю в своей жизни, это исключительно для своего будущего и будущего своей семьи и родных мне людей. Слава Богу за все».

Также боксер оставил постскриптум: «А те, кто хотел разбогатеть на ставочках и не разбогател, те настоящие профаны в этой индустрии».