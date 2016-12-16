Ковалев пожелал удачи Хопкинсу перед его последним боем

Боксер Сергей Ковалев пожелал удачи американца Бернарду Хопкинсу, который завтра проведет последний бой в своей карьере против своего соотечественника Джо Смита. Свое обращение россиянин разместил в Twitter.

Хопкинс стал самым возрастным чемпионом мира, завоева свой титул в 49 лет. Всего он провел 64 боя, в которых одержал 55 побед, семь раз проиграл и два поединка завершил вничью. В 2014 году американец уступил титулы WBA и IBF Ковалеву, после чего не выходил на ринг.

"С нетерпением жду твоего следующего боя и хочу пожелать тебе всего самого лучшего от себя и от всех российских боксеров. Уверен, ты победишь и этот бой станет лучшим поединком года. Я с тобой, удачи тебе", - заявил Ковалев.