Ковалев получит 5 миллионов долларов за титульный бой против Ярда

Российский боксер Сергей Ковалев заработает 5 миллионов за защиту титула чемпиона WBO против Энтони Ярда, британец — около 3 миллионов, рассказал «СЭ» источник в команде британца. Еще один источник, осведомленный об организации боя, назвал цифры «близкими к истине». Правда, в случае британца сам боксер заберет только 40% - остальное поделят между собой промоутеры и агенты.



Бой за титул чемпиона WBO в полутяжелом весе состоится в Челябинске завтра, 24 августа. Начало — в 21:30 по московскому времени. Сегодня прошла дуэль взглядов. (Дмитрий Кузнецов)