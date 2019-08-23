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Ковалев получит 5 миллионов долларов за титульный бой против Ярда

12:44

Российский боксер Сергей Ковалев заработает 5 миллионов за защиту титула чемпиона WBO против Энтони Ярда, британец — около 3 миллионов, рассказал «СЭ» источник в команде британца. Еще один источник, осведомленный об организации боя, назвал цифры «близкими к истине». Правда, в случае британца сам боксер заберет только 40% - остальное поделят между собой промоутеры и агенты.

Бой за титул чемпиона WBO в полутяжелом весе состоится в Челябинске завтра, 24 августа. Начало — в 21:30 по московскому времени. Сегодня прошла дуэль взглядов. (Дмитрий Кузнецов)

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