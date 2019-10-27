Ковалев может провести поединок с Бетербиевым в случае победы над Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев может провести бой с соотечественником Артуром Бетербиевым в случае победы над мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает ТАСС.

Бой Ковалев — Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе, на кону будет стоять титул WBO.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе. Ранее боксер заявил, что хотел бы встретиться с соотечественником в объединительном бою.