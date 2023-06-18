Костя Цзю: «Ждем бой Тима и Чарло. Джермелл может лишиться титула»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался о дальнейших планах своего сына Тима Цзю.

«Не думаю, что Чарло будет драться с Канело, — цитирует «Чемпионат» Цзю. — Слишком большая разница в весовых категориях. У Джермелла слишком большой простой. Он может лишиться титула. Тим — временный чемпион. Чарло должен защищать титул. Ждем именно этот бой».

Цзю нокаутировал Карлоса Окампо (34-2) в первом раунде и защитил временный титул WBO. Поединок состоялся 18 июня в Австралии.

Следующий бой Цзю должен провести против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1), который выбыл из-за травмы руки. Ранее американец заявил, что готов встретиться с Цзю в июле или августе.