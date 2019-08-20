Российский боксер Александр Поветкин в преддверии боя с британцем Хью Фьюри оценил своего соперника.

— Фьюри — непростой, какой-то корявый, неудобный соперник, — цитирует официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса» Поветкина. — Он нестандартный, неудобный, высокий, не поймешь, откуда полетит рука.

Я думаю, что он будет боксировать так, как всегда боксирует, — на дистанции, когда сближаться будем, он будет пробовать «вязать». Вот и вся его работа будет. Я просто буду боксировать, когда я заряжаюсь на удар — ничего не получается. Буду стараться, конечно, подходить поближе,и, наверное, с комбинациями из трех-четырех ударов — серийная будет работа.

Последний раз 39-летний россиянин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии трех организаций. 24-летний Фьюри выиграл 23 боя (13 нокаутом) и два раза проиграл.

Бой между Поветкиным и Фьюри состоится 31 августа.