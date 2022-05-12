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Сегодня, 18:18

Корешков дал прогноз на бой Мейвезера с Муром

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Боец смешанных единоборств Андрей Корешков поделился ожиданиями от показательного поединка между Флойдом Мейвезером и Доном Муром.

«Флойд — это один из тех спортсменов, которые не забили на свой талант, он начал его развивать. Много случаев, когда боксеры своим талантом пренебрегают, а Флойд свой талант развил.

Он завершил карьеру с чистым нулем, перебил в своем весе всех, кого возможно. Поклонникам бокса будет интересен любой его бой, даже выставочный. Флойд, скорее всего, победит», — приводит слова Корешкова РЕН ТВ.

На счету 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.

Бой между Флойдом Мейвезером и Доном Муром состоится 14 мая в Дубае. Телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире. Начало трансляции — 22.00 (мск).

Источник: https://ren.tv/news/sport/974222-boets-mma-koreshkov-uveren-chto-meiveizer-pobedit-mura
Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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