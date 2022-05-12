Боец ММА Иван Штырков поделился ожиданиями от боя Флойда Мейвезера и Дона Мура.

«Любой выход Мейвезера в ринг — это колоссальное событие, — приводит слова Штыркова РЕН ТВ. — Смотреть, как Флойд работает в боксе, — это искусство. Мейвезер просто лучший в этом деле. Это подарок для фанатов и любителей бокса».

Также боец поделился мнением о том, что поединок пройдет на вертолетной площадке.

«Все понимают, что это выставочный поединок. Но увидеть их в своей стезе — это одно удовольствие», — сказал он.

На счету 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья.

Бой между Флойдом Мейвезером и Доном Муром состоится 14 мая в Дубае. Телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире. Начало трансляции — 22.00 (мск).