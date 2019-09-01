Команда Поветкина хочет провести бой с Тайсоном Фьюри

Среди кандидатов на следующий бой с россиянином Александром Поветкиным есть британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри. Об этом сообщил руководитель команды «Мир бокса» Вадим Корнилов.

Ранее Поветкин победил Хьюи Фьюри — двоюродного брата Тайсона Фьюри. Он одержал победу по очкам единогласным решением судей (117-111, 117-111, 117-111).

— Было бы очень интересно провести бой с Тайсоном Фьюри, — цитирует Корнилова ТАСС. — Бой с ним в Англии был бы очень громким событием. Поветкин и Фьюри очень популярны в Англии.

Тайсон Фьюри проведет следующий бой против шведа Отто Валина 14 сентября.