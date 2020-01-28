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Команда Ковалева не рассматривает проведение боя в России

13:43
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Проведение боя бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева в России на данный момент не рассматривается, информирует ТАСС.

Ковалев в ноябре прошлого года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Промоутер россиянина Кэти Дува ранее заявляла, что россиянину необходимо некоторое время отдохнуть от бокса. В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7623441

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