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Когда Ковалев вернется на ринг? Отвечает промоутер спортсмена

17:40
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Вопрос с датой возвращения на ринг бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева пока открыт, сообщает ТАСС со ссылкой на промоутера россиянина Кэти Дуву.

В ноябре прошлого года Ковалев проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и лишился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

На счету 36-летнего боксера 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7693149

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