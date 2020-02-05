Когда Ковалев вернется на ринг? Отвечает промоутер спортсмена

Вопрос с датой возвращения на ринг бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева пока открыт, сообщает ТАСС со ссылкой на промоутера россиянина Кэти Дуву.

В ноябре прошлого года Ковалев проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и лишился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

На счету 36-летнего боксера 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.