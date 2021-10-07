Бой Бетербиева и Брауна состоится 17 декабря в Монреале

Бой за звание чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе между россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном пройдет 17 декабря. Поединок состоится в канадском Монреале на арене Bell Center, сообщает Boxing Scene.

На счету 30-летнего Бетербиева 16 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Брауну 30 лет, в его послужном списке 24 победы (16 нокаутом), одно поражение.