Как Артем Лобов получил пощечину от Пола Малиньяджи. Видео

Российский боец Артем Лобов получил пощечину на медиа-дне от боксера Пола Малиньяджи. Бойцы разговаривали на повышенных тонах, после чего это произошло. В результате завязалась потасовка, которую довольно быстро пресекли.

– Ты не уважаешь бокс, кусок дерьма? Я убью тебя в июне!, – крикнул Малиньяджи после потасовки.

Напомним, что Лобов дебютирует в кулачных боях Bare Knuckle FC. В случае победы в первом бою он может встретиться с Малиньяджи.