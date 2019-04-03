Как Артем Лобов получил пощечину от Пола Малиньяджи. Видео

Российский боец Артем Лобов получил пощечину на медиа-дне от боксера Пола Малиньяджи. Бойцы разговаривали на повышенных тонах, после чего это произошло. В результате завязалась потасовка, которую довольно быстро пресекли.
– Ты не уважаешь бокс, кусок дерьма? Я убью тебя в июне!, – крикнул Малиньяджи после потасовки.
Напомним, что Лобов дебютирует в кулачных боях Bare Knuckle FC. В случае победы в первом бою он может встретиться с Малиньяджи.
👀 Paulie Malignaggi just slapped Artem Lobov at a media event for their BKB careers...– Darren Russell (@DarrenRussell_) 2 апреля 2019 г.
🎥 @ABboxingnews pic.twitter.com/7kD1vE6Q0D
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