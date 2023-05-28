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Сегодня, 12:37

Тедди Атлас дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса

Давид Хачатрян
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Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас предполагает, что чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) победит чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0).

«Кроуфорд победит, — сказал Атлас в подкасте The Last Stand. — Прежде всего, он набрал силу. Спенс — это зверь. Он большой, он более естественный полусредневес, чем Кроуфорд, он хорошо бьет по корпусу, у него недооцененный джеб — технически он очень силен. Звучит так, как будто я выбираю его!

Но Кроуфорд, возможно, самый инстинктивный боец, которого я когда-либо видел. И еще он чертовски агрессивный боец".

Кроуфорд и Спенс должны подраться 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Тедди Атлас
Эррол Спенс
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