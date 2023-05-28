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Сегодня, 13:05

Деонтей Уайлдер: «Усик меня боится»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) намерен связаться с командой чемпиона WBA, IBF и WBO Александра Усика (20-0), чтобы выяснить, смогут ли они провести бой.

«Посмотрим, что будет дальше, — сказал Уайлдер ESNews. — Я буду держать Усика на слове. Мы позвоним его команде и его менеджеру, и посмотрим, как обстоят дела. Если он человек слова, то это будет чертовски хороший бой. Я готов подраться с Усиком, но он меня боится. Очень боится. Я давно в этом бизнесе, и я знаю, о чем говорю».

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Бокс
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
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