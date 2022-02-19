Исмаилов опубликовал видео заключительного спарринга с Чимаевым в Таиланде

Российский боец ММА Магомед Исмаилов обратился к непобежденному бойцу UFC Хамзату Чимаеву, поблагодарив его за проведенные спарринги в зале Tiger Muay Thai в Таиланде.

«Заключительный спарринг в Таииланде был жестким. От души тебе, брат, за отличную работу. Теперь надо побороться», — написал Исмаилов в Instagram.

25 февраля в Москве Исмаилов дебютирует в боксе поединком против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Ожидается, что в ночь на 10 апреля в США Чимаев проведет бой против экс-претендента на титул UFC в полусреднем весе Гилберта Бернса.