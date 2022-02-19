Тищенко дал прогноз на бой Исмаилова против Дуродолы

Олимпийский чемпион, боксер Алексей Тищенко рассказал , за счет чего Магомед Исмаилов сможет победить нигерийца Оланреваджу Дуродолу. Поединок между спортсменами пройдет 25 февраля в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Мне сложно предположить, за счет чего этот бой может выиграть Исмаилов. Только может за счет одного хорошего попадания. Это будет крайне сложно сделать», — отметил боксер в интервью РЕН ТВ.

По мнению Тищенко, Исмаилову для победы нужно использовать свой опыт в ММА и грамотно распределить силы.

«Не вымахиваться, не взвинчивать темп, побольше клинчевать и навязать грязный бокс, чтобы было побольше борьбы и возни. Из-за опыта в ММА он больше привычен к этой работе», — сказал Тищенко.

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