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Ибрагимов: «Тайсон Усику не по зубам. Фьюри будет висеть на Александре, раздавит, задавит»

Алина Савинова
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов оценил шансы украинского боксера Александра Усика на победу в поединке против британца Тайсона Фьюри.

«Все зависит от формы, в которой они подойдут. Мне кажется, что Тайсон Усику не по зубам. Фьюри будет висеть на Александре, раздавит, задавит. К тому же, британец умеет держать дистанцию. Для Усика это очень тяжелый бой.

Но не думаю, что эта победа и звание абсолютного чемпиона поставит Фьюри на один уровень с Майком Тайсоном и Мухаммедом Али. Поединки Али и молодого Тайсона всегда будут смотреть. Сейчас или бокс стал слабее или соперники. Там была эпоха настоящих чемпионов, которые дрались по четыре-пять раз в год. Сейчас один-два боя и уже чемпион», — цитирует Ибрагимова Metaratings.ru.

Бой между Усиком и Фьюри пройдет 29 апреля. Место проведения поединка будет определено в ближайшее время. На данный момент организаторы выбирают между двумя вариантами — Саудовской Аравией и Великобританией.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ibragimov-schitaet-chto-fyuri-ne-po-zubam-usiku-225233/
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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