Ибрагимов: «Бетербиев в очередной раз выдержал натиск и завершил бой в своем репертуаре»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов рассказал о своих впечатлениях от победы россиянина Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.

«Честно говоря, я ожидал именно такой бой, потому что Ярд — очень чувствительный боксер, он очень хорошо работает на ногах, сильно бьет. Поэтому мои ожидания оправдались. Артур в очередной раз выдержал натиск и завершил бой в своем репертуаре.

Ярд, конечно, у себя на родине выглядел лучше, качественнее и быстрее, чем в бою с Ковалевым. Он также показал свой характер, и даже два раунда наступал сам, не сломавшись после старта. Ярд был очень подготовленный, он был настроен на победу, а не просто отбывал номер. В итоге Ярд пропустил хороший удар. Тренеры оценили состояние своего боксера и своевременно остановили встречу, потому что Артур не останавливался и мог нанести больше ущерба. Остановка была верной», — цитирует Ибрагимова Metaratings.ru.

По итогам поединка Бетербиев защитил три титула — чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO. Для россиянина эта победа стала 19-й в 19 боях в профессиональной карьере. Британец потерпел третье поражение в 26 поединках.