09:13 | БОКС — Профессиональный

IBF разрешит проведение реванша между Лебедевым и Гассиевым

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Международная боксерская федерация (IBF) готова разрешить россиянам Денису Лебедеву и Мурату Гассиеву провести бой-реванш, если будет сделан соответствующий запрос. Напомним, в начале этого месяца Лебедев раздельным решением судей уступил Гассиеву и потерял пояс IBF в первом тяжелом весе.

- Гассиев должен провести обязательную защиту пояса спустя девять месяцев со дня боя, - цитирует "Р-Спорт" представителя IBF. - Естественно, имя претендента еще не известно. Реванш с Лебедевым еще не был запрошен. Если он будет, то IBF разрешит этому случиться.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161212/1113625515.html

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