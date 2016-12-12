IBF разрешит проведение реванша между Лебедевым и Гассиевым

Международная боксерская федерация (IBF) готова разрешить россиянам Денису Лебедеву и Мурату Гассиеву провести бой-реванш, если будет сделан соответствующий запрос. Напомним, в начале этого месяца Лебедев раздельным решением судей уступил Гассиеву и потерял пояс IBF в первом тяжелом весе.

- Гассиев должен провести обязательную защиту пояса спустя девять месяцев со дня боя, - цитирует "Р-Спорт" представителя IBF. - Естественно, имя претендента еще не известно. Реванш с Лебедевым еще не был запрошен. Если он будет, то IBF разрешит этому случиться.