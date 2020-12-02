Холифилд вызвал на бой Тайсона, который более 20 лет назад откусил ему часть уха

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд вызвал на поединок экс-чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

Ранее 54-летний Тайсон провел выставочный бой с другим ветераном бокса 51-летним Роем Джонсом. Поединок завершился вничью.

«Моя сторона пыталась провести бой, но не получила ничего, кроме отговорок. Теперь я понимаю, почему он хотел устроить бой, прежде чем думать о боксе со мной. Рой Джонс был хорошим соперником для Майка, но бой со мной был бы большим событием. Единственный бой, который кто-то хочет видеть, это бой между нами.

Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не должны этого делать. Больше никаких оправданий. В субботу вечером ты сказал, что готов драться со мной, так что подпиши контракт и выходи на ринг, Тайсон. Мир ждет, и теперь все зависит от тебя. Я готов», — приводит слова Холифилда mmafighting.com.

Тайсон и Холифилд дважды встречались на ринге. В 1996 году победил Холифилд, а по итогам следующего поединка Тайсон был дисквалифицирован за укус уха Холифилда.