Холифилд показал, как Владимир Кличко помогает ему с возвращением на ринг

Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории, американский боксер Эвандер Холифилд опубликовал у себя в Instagram видео своих тренировок. 57-летний Холифилд собирается вернуться на ринг, предположительно, он проведет бой с другим легендарным американским боксером Майком Тайсоном.

В видео показано, как Холифилду помогают в возвращении на ринг другой экс-чемпион мира, украинец Владимир Кличко, а также персональный тренер американца Энтони Роудс и боксер Антонио Травер.