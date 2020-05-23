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Холифилд показал, как Владимир Кличко помогает ему с возвращением на ринг

11:46
Эвандер Холифилд и Владимир Кличко. Фото Instagram Владимира Кличко
Эвандер Холифилд и Владимир Кличко. Фото Instagram Владимира Кличко
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Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории, американский боксер Эвандер Холифилд опубликовал у себя в Instagram видео своих тренировок. 57-летний Холифилд собирается вернуться на ринг, предположительно, он проведет бой с другим легендарным американским боксером Майком Тайсоном.

В видео показано, как Холифилду помогают в возвращении на ринг другой экс-чемпион мира, украинец Владимир Кличко, а также персональный тренер американца Энтони Роудс и боксер Антонио Травер.

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