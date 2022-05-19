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Валуев назвал фаворита боя Папин — Прашович

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился ожиданиями от боя между Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем, который пройдет в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«У меня нет особых сомнений, что Папин здесь выглядит фаворитом», — приводит РЕН ТВ слова Валуева.

Также он поделился прогнозом на поединок Алексея Тищенко против Неомара Сермено.

«Лешу я знаю много лет. Буквально возвращаются бойцы на ринг. Понять их можно, потому что сам, когда нахожусь в комментаторской кабине, все тело дергается. Есть момент такой, но вопрос времени и успешной подготовки к бою. Если у Алексея этого времени хватало, а он на тренировки регулярно ходит, то сама формула боя для него не критична. Значит не должно возникнуть каких-то проблем. Но в деле я его давно не видел. Я не думаю, что это будет плохо и некрасиво. Класс его точно не проешь, не пропьешь и не потеряешь», — добавил Валуев.

Бои Папин — Прашович и Тищенко — Сермено состоятся 27 мая в Омске в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/977192-valuev-nazval-favorita-boia-papina-s-prashovichem
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