Харрисон: «Цзю принял самое глупое решение, решив подраться со мной»

Следующий соперник Тима Цзю (21-0) Тони Харрисон (29-3) считает, что команда Тима Цзю (21-0) совершила ошибку, решив не дожидаться восстановления абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1) и подраться с Харрисоном.

«Если что-то случится... если Тим соскочит с боя с травмой руки, — это будет обман, — сказал Харрисон корреспонденту Main Event Бену Дэймону. — Он мошенник. И я думаю, что весь мир будет считать его мошенником, потому что мы все поймем, что он нашел способ выкрутиться из боя с Тони Харрисоном.

Ни за что на свете [я бы не пошел на такой риск]. Я бы пошел к тому, кто всем управляет, к промоутерам и сказал: «Что мы творим? Мы потратили кучу времени на то, чтобы раскрутить меня, вложили все свои деньги, и вот-вот мы подеремся за пояс». [Чарло] сломал руку, но, сынок, послушай меня — просто подожди [когда вернется Чарло]. Нет ничего плохого в том, чтобы подождать. Зачем все портить? Это самое глупое решение, которое могли принять его промоутеры.

Я бы сказал: «Я следующий, кто будет драться за все пояса». Я бы не стал драться с Тимом. Если честно, я бы ни с кем не стал драться. Я бы подождал. Но он решил подраться с единственным, кто победил человека, у которого он хочет отнять все четыре пояса, с самым опасным человеком в дивизионе. Это чертовски глупо. Смело с точки зрения бокса и глупо с точки зрения бизнеса».

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.