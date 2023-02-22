Бивол может провести бой с Бетербиевым в июне

В команде чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол рассказали, что боец может летом провести объединительный поединок против Артура Бетербиева.

«Один из вариантов — бой против Бетербиева в июне. Но мы не уверены, что Артур будет готов к этой дате. Также есть возможность проведения защиты титула против Буатси и реванш против Альвареса в сентябре», — приводит слова представителя команды Бивола ТАСС.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.