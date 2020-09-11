В пятницу, 11 сентября, популярный российский боец ММА Сергей Харитонов и известный британский боксер Дэнни Уильямс встретятся в главном бою турнира в подмосковных Химках. Поединок в весовой категории свыше 90,72 кг пройдет по правилам профессионального бокса, длительность — 6 раундов.

Главный бой вечера Харитонов — Уильямс, а также со-главный поединок Федор Чудинов (Россия) — Умар Садик (Великобритания) в весовой категории до 76,20 кг (12 раундов) в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — 22.55 (время московское).

Бои предварительного карда будут транслироваться онлайн на YouTube-канале «СЭ». Начало — 19.45 (мск).

40-летний Харитонов — один из самых опытных бойцов ММА в России. За 20 лет в смешанных единоборствах Десантник из Рязани дрался в Pride и Strikeforce, сейчас у бойца действующий контракт с Bellator. Россиянин бился на больших турнирах по кикбоксингу и имеет богатую карьеру в любительском боксе, при этом в профессионалах дебютирует только теперь.

47-летний Уильямс дебютировал в профессиональном боксе в 1995 году. У Брикстонского бомбардировщика — 83 боя, 54 победы (41 — нокаутом) и 28 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. Самый значимый из боев британца — 30 июня 2004 года против бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона, которого он нокаутировал в четвертом раунде. В следующем поединке в декабре 2004-го Уильямс уступил Виталию Кличко в споре за титул WBC. В 2019 году ветеран выходил в ринг четыре раза (две победы, два поражения), в 2020-м для него это первый бой после пандемии коронавируса.

Бои Харитонов — Уильямс, Чудинов — Садик и другие поединки турнира по боксу 11 сентября: расписание и трансляции