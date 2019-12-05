Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший объяснил, почему Энтони Джошуа стоило согласиться на реванш против Энди Руиса.

— Поклонники бокса с нетерпением ждут повторный бой между Энди Руисом и Энтони Джоуша. Недавно вы говорили, что британцу не стоило сразу же просить реванш. Но в таком случае не возникло бы подозрений, что он не готов к новому поединку?

— У меня две точки зрения по этому вопросу. С одной стороны, есть, по крайней мере, одна причина, по которой Джошуа просто обязан был согласиться провести реванш сразу, — сказал Джонс-младший в интервью RT.

— Какая?

— Грех отказываться от 85 миллионов долларов. Кто бы что ни говорил. Тут и думать-то нечего.

— А как же эмоции или желание взять реванш и доказать, что поражение было чистой случайностью?

— Не буду ничего отметать. Может быть, и так. Не хочу сказать, что дело только в призовых. Но когда ты можешь заработать такие деньги на том, что и так собирался сделать, как же тут отказаться? В некотором смысле у тебя просто нет выбора. Если мне скажут выйти на ринг против Руиса, Энтони Тарвера или кого-то ещё за $ 85 млн, я отвечу: «Сколько? Устраивайте же бой скорее, я готов!».