Головкин согласен на реванш с Деревянченко

Казахстанец Геннадий Головкин после победы над украинцем Сергеем Деревянченко отметил, что готов к проведению реванша. Поединок продлился все 12 раундов и завершился со счетом 114:113, 115:112, 115:112.

— Большое спасибо моему оппоненту. Он — очень жесткий парень. Это большой опыт для меня. Это был плохой день для меня и хороший для Сергея, — сказал Головкин после боя. — После первого раунда я подумал, что это будет легкий бой, а оказался очень сложный. Я потерял фокус после первого раунда. Ребята, это большой опыт для меня. Большое уважение Сергею.

Реванш? Конечно, я готов к этому, если будет интерес от DAZN и фанатов. Я боксер и готов к любым вариантам.