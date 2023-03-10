Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии WBA

Казахстанский боксер Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в среднем весе, сообщается на официальном сайте организации.

«Головкин официально отказался от своего титула чемпиона мира и не будет участвовать в обязательном бою, назначенном комитетом чемпионатов WBA. В среднем весе теперь есть только один чемпион по версии WBA — кубинец Эрисланди Лара», — говорится в заявлении.

Казахстанец завоевал титул WBA Super в апреле 2022 года в поединке против японца Рёты Мураты.