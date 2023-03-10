Тим Цзю — Тони Харрисон: как смотреть прямую трансляцию боя в России

В ночь на 12 марта на арене Qudos Bank Arena в Сиднее (Австралия) пройдет вечер бокса, главным событием которого станет бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе между австралийцем с российскими корнями Тимом Цзю и американцем Тони Харрисоном.

Поединок начнется около 6.00 по московскому времени.

В прямом эфире бой можно будет смотреть на федеральном спортивном телеканале, канале «Матч Боец» и на сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Профессиональный рекорд 28-летнего Цзю — 21 победа и ни одного поражения. 15 боев он завершил досрочно. Профессиональный рекорд 32-летнего Харрисона — 29 побед (21 нокаутом), 3 поражения и 1 ничья.