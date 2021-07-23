Гассиев считает, что находится на дне среди супертяжеловесов

Российский супертяжеловес Мурат Гассиев после победы над немцем Михаэлем Валлишем признался, что намерен добиться чемпионских боев в супертяжелом весе. Для него это был второй бой в этой весовой категории.

«Спасибо всем, что нашли время и посетили этот бой. Хочу сказать спасибо всем, кто за эти три года не отвернулся от меня. Для меня это были очень сложные три года.

Я еще нахожусь на уровне среди супертяжеловесов на самом дне, но я приложу все усилия для того, чтобы достигнуть чемпионских боев", — сказал Гассиев в эфире РЕН ТВ.

27-летний россиянин теперь имеет 28 побед (21 КО) и 1 поражение, 35-летний немец — 22 победы (15 КО) и 5 поражений.