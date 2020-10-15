Гассиев показал, как готовится к бою с Сефери

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев готовится к бою за титул WBA International на турнире в Сочи с албанцем Сефером Сефери, сообщает РЕН ТВ.

На видео своей тренировки 26-летний Гассиев бросает спарринг-партнеру утяжеленный мяч.

Поединок Гассиев — Сефери пройдет 31 октября.

В активе Гассиева — 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. У 41-летнего Сефери — 24 победы, три поражения и одна ничья.