Гассиев показал, как готовится к бою с Сефери
18:00
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев готовится к бою за титул WBA International на турнире в Сочи с албанцем Сефером Сефери, сообщает РЕН ТВ.
На видео своей тренировки 26-летний Гассиев бросает спарринг-партнеру утяжеленный мяч.
Поединок Гассиев — Сефери пройдет 31 октября.
В активе Гассиева — 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. У 41-летнего Сефери — 24 победы, три поражения и одна ничья.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/760986-zheleznyi-brosok-gassiev-aktivno-gotovitsia-k-boiu-s-seferi