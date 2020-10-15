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Гассиев показал, как готовится к бою с Сефери

18:00
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Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев готовится к бою за титул WBA International на турнире в Сочи с албанцем Сефером Сефери, сообщает РЕН ТВ.

На видео своей тренировки 26-летний Гассиев бросает спарринг-партнеру утяжеленный мяч.

Поединок Гассиев — Сефери пройдет 31 октября.

В активе Гассиева — 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. У 41-летнего Сефери — 24 победы, три поражения и одна ничья.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/760986-zheleznyi-brosok-gassiev-aktivno-gotovitsia-k-boiu-s-seferi

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