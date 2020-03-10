Гассиев может провести дебютный поединок в тяжелом весе в России

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев свой дебютный поединок в тяжелом весе может провести в России. Об этом сообщили в команде спортсмена. Его соперник пока неизвестен.

— Один из вариантов — проведение следующего боя Мурата в России, — цитирует представителя спортсмена ТАСС.

26-летний Мурат Гассиев — бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF. В его активе 26 побед (19 нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении.