Гассиев: «Бой Усика против Джошуа — это как Кличко против Поветкина»
03:32
Мурат Гассиев поделился мыслями о бое в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа, сравнив его с поединком Владимира Кличко и Александра Поветкина.
«Конечно же, я буду смотреть [бой Усика против Джошуа], — сказал Гассиев журналистам после победы над Валлишем. — Жду этого боя. Огромное событие. Сразятся два олимпийских чемпиона. Это как Кличко против Поветкина. Такой же резонансный бой».
22 июля в Москве Мурат Гассиев победил немца Михаэля Валлиша техническим нокаутом в четвертом раунде.
В июле 2018 Гассиев бился с Александром Усиком, уступив украинцу судейским решением.
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