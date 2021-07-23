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Гассиев: «Бой Усика против Джошуа — это как Кличко против Поветкина»

03:32
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Мурат Гассиев поделился мыслями о бое в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа, сравнив его с поединком Владимира Кличко и Александра Поветкина.

«Конечно же, я буду смотреть [бой Усика против Джошуа], — сказал Гассиев журналистам после победы над Валлишем. — Жду этого боя. Огромное событие. Сразятся два олимпийских чемпиона. Это как Кличко против Поветкина. Такой же резонансный бой».

22 июля в Москве Мурат Гассиев победил немца Михаэля Валлиша техническим нокаутом в четвертом раунде.

В июле 2018 Гассиев бился с Александром Усиком, уступив украинцу судейским решением.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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