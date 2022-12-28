Фьюри рассказал, как в 9 лет подрался с соседом: «Мои штаны постоянно спадали»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) вспомнил забавную историю, как подрался в первый раз в своей жизни.

«[В детстве] мы постоянно дрались. У меня было много родственников примерно одного возраста, и все мы дрались, — сказал Фьюри в подкасте iFL TV. — Помню, как старшие братья устроили мне драку с соседом. Они спросили меня: «Хочешь помахаться с соседом?» Я говорю: «Если хотите, то да».

Мне было девять лет. Мы помахались без видимых причин на лужайке перед домом. Мои штаны постоянно спадали. У меня были спортивные штаны с Дональдом Даком без резинок внутри. Они спадали каждый раз, когда я наносил удар. Это был первый бой в моей жизни».

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на стадионе ФК «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.