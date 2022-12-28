Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 11:33

Фьюри: «За неделю до боя с Чисорой моя мама перенесла несколько инсультов»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) рассказал, что во время подготовки к бою с Дереком Чисорой (33-13) ему позвонил врач с печальными новостями.

«Мне позвонили, когда я был в тренировочном лагере для боя с Чисорой, — сказал Фьюри в интервью IFL TV. — Они сказали: «Мы не хотели говорить, но вы должны знать, что у вашей матери было несколько инсультов, она находится в больнице уже 10 дней. Ей предстоит тяжелая операция. Пять к одному, что она может не выжить. Вы хотите ее навестить?»
До боя оставалась одна неделя. Одна неделя! Я такой: «Какого черта вы молчали?» Врач сказал: «У нее в горле тромб, и она перенесла несколько инсультов. Она больше не может двигать руками и ногами. Мы срочно должны сделать операцию, чтобы удалить тромб и сделать стентирование»».

Фьюри добавил, что операция прошла успешно, и что с его матерью все хорошо, она идет на поправку.

Фьюри победил Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

0
Читайте также
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
В ЛНР указали на рост числа женщин в рядах армии ВСУ
Власти Харькова сообщили о взрывах в городе
13 лайнеров «Аэрофлота» арестованы за рубежом
В ФРГ назвали причину предложения Зеленским проведения «мирного саммита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джервонта Дэвис арестован по обвинению в домашнем насилии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости