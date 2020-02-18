Фьюри признался, что каждое воскресенье думает о суициде

Британский боксер Тайсон Фьюри отметил, что по воскресеньям иногда думает о суициде.

— Каждое воскресенье мне сложно, я думаю о суициде, — цитирует ESPN Фьюри. — Это единственный выходной день, когда у меня нет работы. Я трудоголик, люблю усердно работать каждый день. Мне нравятся тренировки, я люблю ходить в зал, а когда этого нет, то чувствую себя подавленным.

Но когда наступает утро понедельника, я снова ощущаю себя фантастически.