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Фьюри победил Уаллина. Видео боя

09:40
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Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина единогласным решением судей на вечере профессионального бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Опубликовано видео поединка.

Следующий поединок Фьюри проведет 22 февраля 2020 года против чемпиона мира WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера, этот бой будет реваншем. Первый поединок боксеры провели 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Бой завершился вничью, а Уайлдер сохранил титул чемпиона WBC в тяжелом весе.

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