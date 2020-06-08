Фьюри назвал себя величайшим боксером в истории

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал себя лучшим боксером в истории. На его счету ни одного поражения.

— За последнюю тысячу лет не было супертяжеловеса, который мог бы справиться со мной и победить меня, — цитирует Фьюри BoxingScene. — Я — величайший боец, который когда-либо жил на планете. И это еще немного скромничаю. Я был рожден, чтобы биться. Сейчас дерусь на крупнейших мировых аренах и каждый раз показываю отличные выступления.