Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Фьюри назвал себя величайшим боксером в истории

21:20
Теги:

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал себя лучшим боксером в истории. На его счету ни одного поражения.

— За последнюю тысячу лет не было супертяжеловеса, который мог бы справиться со мной и победить меня, — цитирует Фьюри BoxingScene. — Я — величайший боец, который когда-либо жил на планете. И это еще немного скромничаю. Я был рожден, чтобы биться. Сейчас дерусь на крупнейших мировых аренах и каждый раз показываю отличные выступления.

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир