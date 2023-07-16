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Фрэнк Мартин нанес Артему Арутюняну первое поражение на профессиональном ринге

Давид Хачатрян
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28-летний американский боксер Фрэнк Мартин (18-0) победил бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-1) единогласным решением судей (114-113, 115-112 и 115-112). Поединок стал элиминаторным по версии WBC в легком весе. Бой состоялся 15 июля в Лас-Вегасе, США.

В первом раунде борьба была напряженной и близкой, так как Мартин хорошо работал по корпусу. Во втором и третьем раундах Арутюнян вернулся, хорошо атакуя Мартина, и забрал оба близких раунда. В четвертом раунде джеб Мартина дал ему преимущество в еще одном близком раунде. В пятом раунде боксеры столкнулись головами, причем Арутюнян пострадал больше, чем Мартин. В целом преимущество в раунде было на стороне Арутюняна. В середине шестого раунда Мартин нанес десяток безответных ударов, заставив Арутюняна шататься по рингу.

В седьмом раунде Арутюнян переиграл Мартина, на последних секундах нанеся ему сильный правый апперкот. В восьмом раунде Мартин, помимо эффективного джеба, использовал левый апперкот. В девятом раунде Арутюнян снова начал наносить удары по подбородку Мартина. В десятом раунде они столкнулись головами за полминуты до конца раунда. Мартин провел хороший раунд, используя не только джеб, но и работу по корпусу, нанеся полдюжины безответных ударов. В одиннадцатом раунде Мартин хорошо провел концовку раунда, нанеся правый хук, едва не уронив Арутюняна. В двенадцатом и последнем раунде Мартин заставил Арутюняна на последней минуте встать на колено. Отек под левым глазом Арутюняна стал еще больше и к концу боя глаз почти закрылся.

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