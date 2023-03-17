Франция отказалась бойкотировать чемпионаты мира по боксу с участием россиян

В Федерации бокса Франции заявили, что французские боксеры будут придерживаться нейтральной позиции и не станут бойкотировать чемпионаты мира с участием россиян и белорусов.

«Франция примет следующие Олимпийские игры. Мы планируем сохранять нейтралитет», — приводит слова представителя Федерации бокса Франции ТАСС.

В настоящее время в Индии проходит чемпионат мира среди женщин. Он завершится 26 марта.

В связи с допуском спортсменов из России и Белоруссии мировые первенства решили бойкотировать федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.