Франция отказалась бойкотировать чемпионаты мира по боксу с участием россиян
В Федерации бокса Франции заявили, что французские боксеры будут придерживаться нейтральной позиции и не станут бойкотировать чемпионаты мира с участием россиян и белорусов.
«Франция примет следующие Олимпийские игры. Мы планируем сохранять нейтралитет», — приводит слова представителя Федерации бокса Франции ТАСС.
В настоящее время в Индии проходит чемпионат мира среди женщин. Он завершится 26 марта.
В связи с допуском спортсменов из России и Белоруссии мировые первенства решили бойкотировать федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.
Источник: https://tass.ru/sport/17297397
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