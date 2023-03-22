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Сегодня, 14:12

Флойд Мейвезер назвал бой, который он хочет увидеть

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) делает все, чтобы не драться с бывшим двукратным чемпионом мира во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (26-0).

«Если бы я назначал бои, я бы хотел увидеть Альвареса с Бенавидесом. Канело — чертовски хороший боец, но, по моему личному мнению, он уклоняется от боя с Бенавидесом. Это мое личное мнение, и я имею право высказывать его. Мы хотим увидеть бой с Бенавидесом! Давайте сделаем это!» — сказал Мейвезер FighterIQ.

Бенавидес и Калеб Плант (22-1) встретятся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США. Победитель получит право подраться за титул, который сейчас принадлежит Альваресу.

Бокс
Сауль Альварес
Флойд Мейвезер-младший
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