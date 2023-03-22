Хрюнов: «Фьюри может организовать бой с Микки-Маусом и собрать полный стадион»

Российский спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов поделился мыслями об отмене боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Новость неожиданная, многие ждали этого события. Но надо понимать, что современный профессиональный спорт и бокс в частности — это бизнес. Видимо команда Усика не договорилась с командой Фьюри. Думаю, им надо пойти на уступки и принять условия британцев. Усик не в том положении, он не так популярен и в плане бизнеса, они находятся в совершенно разных точках. Фьюри может организовать бой с Микки-Маусом и собрать полный стадион», — цитирует Хрюнова Legalbet.

Поединок Усик — Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на «Уэмбли». 22 марта менеджер боксера из Украины сообщил об отмене боя.