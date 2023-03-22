Мейвезер дал прогноз на бой Гарсии и Дэвиса

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) уверен в победе регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (28-0) над бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсии (23-0).

«Райан никогда не завоевывал титулов, — сказал Мейвезер FightHype. — Мы не говорим о промежуточном поясе — это не считается. Я не хочу принизить Хавьера Фортуну [прошлого оппонента Гарсии], но он был просто соперником. Я хочу, чтобы «Танк» был в лучшей форме в своей жизни, и знайте, когда он ударит этого парня, тот не проснется до следующего года».

Гарсия и Дэвис подерутся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.