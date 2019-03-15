Федор Чудинов проведет следующий бой против Нуерлана

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Федор Чудинов проведет следующий поединок против китайца Вучжати Нуерлана 23 марта в подмосковном Серпухове, информирует Федерации бокса России. Это будет рейтинговый поединок на 10 раундов.

В андеркарде боксерского вечера выступят еще семь российских боксеров. Шигабудин Алиев выйдет на ринг против мексиканца Луиса Паскуале, Артем Сусленков встретится с венесуэльцем Педро Мартинесом, Ягуб Эльдар Оглы Нуриев - с соотечественником Иваном Дмитриевым, Фатима Дудиева - с соотечественницей Яной Андреевой, 4-раундовый бой проведет Федор Глазков.