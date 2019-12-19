Боксер Федор Чудинов рассказал о своем следующем бое, который может стать титульным.

— В рейтинге WBA я занимаю первую строчку, — цитирует Чудинова News.ru. — Теперь я должен встретиться с чемпионом. Так как Альварес решил не оставаться в этом весе, скорее всего, это будет бой с Каллумом Смитом.

— Вы сказали, что готовы выйти на бой с Канело Альваресом, однако он вряд ли вернtтся в ваш вес. Готовы подняться в полутяжёлый вес?

— Я бы хотел уточнить. Я сказал, что никогда не убегал от боев, поэтому с удовольствием провёл бы поединок с Альваресом, но пока это мечта. Готов подраться и с Альваресом, и с другими топовыми боксерами, но я реально смотрю на вещи и понимаю, что такой бой должен быть и для них очень выгоден коммерчески. Думаю, после того, как я выиграю ещё пару боёв у известных боксёров, таких как Н'Жикам, все еще изменится.